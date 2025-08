I Carabinieri della Stazione di Castelleone, in collaborazione con i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema, hanno denunciato tre uomini di 25, 40 e 24 anni, tutti domiciliati in provincia di Milano, con numerosi precedenti di polizia a carico anche specifici, ritenuti responsabili di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di pagamento. Il 25enne ed il 24enne sono risultati anche sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in provincia di Milano per precedenti fatti reato.

La vicenda ha preso avvio verso le 11.45 di sabato 2 agosto quando era stata segnalata un’auto proveniente da Cremona con presunti autori di furto a bordo. Poco dopo la pattuglia della Stazione di Castelleone ha notato quell’auto parcheggiata in piazza del Comune di Castelleone e dal veicolo è sceso un uomo che si è diretto verso via Roma. L’uomo è stato seguito, raggiunto e identificato nel 25enne. E’ stato accompagnato all’auto ed i militari hanno trovato le chiavi del veicolo che erano state nascoste dall’uomo sotto gli scalini della chiesa presente in piazza.

A quel punto, con il supporto di altre pattuglie, hanno cercato gli altri occupanti del veicolo. Due uomini sono stati intercettati subito dopo nei pressi della stazione ferroviaria, ma, alla vista delle pattuglie, sono scappati a piedi, dividendosi. Uno, il 40enne, è stato rintracciato poco dopo nei pressi di un supermercato ed è stato raggiunto e bloccato all’interno dell’esercizio commerciale.

Un altro uomo è stato visto allontanarsi verso la zona industriale e le ricerche si sono concentrate in quell’area, trovandolo ed identificandolo nel 24enne all’interno di uno stabile in costruzione dove si era nascosto. I tre sono stati perquisiti. Il 24enne è stato trovato in possesso della somma di 1.000 euro e di un’agendina, il 25enne aveva alcune centinaia di euro, il 40enne aveva alcune decine di euro ed un involucro contenente della marijuana.

Nel frattempo, in caserma a Castelleone si è presentata una donna del posto per denunciare il furto della sua borsa dalla sua auto da parte di ignoti che avevano utilizzato la “tecnica delle monetine” nei pressi di un supermercato. La donna ha riferito che, verso le 11.30, uscita dal supermercato, ha messo la spesa e la borsa sulla sua auto.

Mentre partiva, ha sentito un rumore ed è scesa dal mezzo a controllare, notando per terra un sacchetto con delle monetine, di sua proprietà, tenute sulla sua auto. Mentre le raccoglieva e cercava di capire come fossero finite per terra nel parcheggio, qualcuno ha aperto una portiera della sua macchina rubando la borsa contenente documenti vari, un telefono cellulare, un bancomat, denaro contante ed un’agendina.

La donna se ne è accorta e ha denunciato il tutto, compreso il prelievo avvenuto attarverso un bancomat in centro Castelleone, per una somma complessiva di 1.000 euro. A quel punto, tenuto conto che i due eventi, il fermo dei tre uomini ed il furto, potevano essere collegati, i militari hanno acquisito le telecamere pubbliche e private del supermercato e del centro cittadino per capire i movimenti dei tre uomini.

Tra le immagini visionate, anche quella in cui uno dei tre malfattori ha gettato una busta all’interno di un cestino per i rifiuti: una volta recatisi sul posto i militari hanno trovato tra i rifiuti la borsa della donna derubata nel parcheggio del supermercato e tutti i sui documenti personali, ma non l’agendina, i soldi ed il telefono. L’agendina è stata poi ritrovata in possesso del 24enne fermato nello stabile in costruzione, mentre il telefono è stato notato da un passante in strada.

I tre sono stati pertanto denunciati e il 40enne è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti e sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mentre il veicolo a loro in uso, risultato noleggiato, è stato restituito alla società proprietaria e tutto il denaro contante è stato sequestrato.

Sull’auto sono stati rinvenuti vari monili in oro, un portafoglio ed un telefono e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari.

