Perde la vita un 46enne

Un terribile schianto in autostrada, a poca distanza dal casello di San Felice, poco dopo le 21 di domenica 3 agosto, ha tolto la vita a Giuseppe Criscenzo, 46 anni, originario di Palermo e residente in provincia di Cuneo. L’uomo è morto sul colpo.

Viaggiava in direzione Torino insieme alla moglie e alla figlia di 12 anni, rimaste ferite in maniera non grave e ricoverate all’ospedale di Cremona, quando la sua auto è stata tamponata da un’altra vettura, una Mercedes il cui conducente è stato trasportato in elisoccorso ai Civili di Brescia in codice giallo.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori: due mezzi dei Vigili del Fuoco, le ambulanze della Croce Verde, l’automedica del 118, gli agenti della Polstrada di Cremona. A lungo sono durati i rilievi e le operazioni di sgombero della carreggiata e di messa in sicurezza dei mezzi.

Giuliana Biagi

