Stefania Bonaldi, membro della segreteria nazionale Pd, non risparmia critiche agli esponenti del suo partito che hanno aderito alla richiesta di vitalizio regionale e tra di loro c’è anche il conterraneo Matteo Piloni, per quanto non citato esplicitamente nel post della ex sindaca di Crema, che riprende l’articolo de “Il fatto Quotidiano”.

“Quando vediamo il Partito Democratico che non si schioda dal 22 per cento o giù di lì, ci facciamo mille domande, eppure io credo che il fulcro del problema siano i “comportamenti”, perché sono questi a decidere come agiranno gli elettori”, attacca Bonaldi.