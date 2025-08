Seconda variazione del budget di Aem dall’inizio di quest’anno, decisa dalla Giunta comunale nella riunione del 1° agosto, a seguito di progettualità che fanno rivedere al rialzo gli impegni di spesa per la società di via Persico.

Per prima cosa verranno potenziati i controlli nelle aree di sosta, con l’assunzione di due operatori a partire dal 1° settembre. Un “investimento”, così lo definisce la relazione di Aem approvata in Giunta, “finalizzato all’incremento del fatturato generato dal servizio. Il costo preventivato per il 2025 è pari a circa 28.500 oltre iva (proiettato sull’intero anno ammonta ad € 85.000 oltre iva).

Ad incidere sul budget contribuisce anche la scelta di procedere alla selezione della figura Direttore generale (attualmente in corso), che determina una diversa attribuzione dei costi del personale riferiti all’Alta Direzione. “Rispetto alle precedenti versioni di budget e con la previsione dell’inserimento della figura del Direttore Generale, il costo del Direttore Tecnico e della Direzione Patrimonio vengono in parte imputati direttamente al costo del personale dei servizi, anzichè

sull’Alta Direzione. Questo comporta, insieme all’assunzione di due risorse sulla sosta dedicate all’accertamento, un incremento complessivo dei costi del personale di € 115.636 (e di conseguenza una diminuzione dei costi indiretti) che grava per il 34% sui servizi conto Comune e per il 66% sui servizi conto proprio”.

Ci sono poi gli aggiornamenti del piano di investimenti decisi dal socio unico, il Comune di Cremona, operativi già quest’anno, tra cui lo studio di pre-fattibilità per la rigenerazione e valorizzazione della Ex Zona Annonaria per €45.000 oltre IVA; l’acquisto di un’area in Via Beata Quinzani (via Mantova) per €65.000 oltre IVA; la gestione della discarica di Malagnino per €210.000, oltre a investimenti sul Polo della Cremazione per € 24.940, e all’acquisto di un’auto dedicata al servizio Sosta per €14.000.

“Il risultato operativo relativo ai servizi in house è negativo di €20.503 e rileva la necessità di ulteriori stanziamenti da parte del Socio finalizzati all’espletamento dei servizi in ottemperanza del contratto in essere in modo particolare sul servizio segnaletica”, si legge ancora nella relazione, mentre “nella parte servizi in concessione e servizi propri, si prevedono ricavi per €4.361.450 e costi per €4.778.217 generando così un risultato operativo negativo di €416.767″

“In seguito alla riduzione delle tariffe della sosta, la proiezione dei ricavi dei mesi di aprile, maggio e giugno presuppone una riduzione sull’intero anno di circa € 50.000,00 anche se sono in corso misure per azzerare tale rischio”.

“Tra i servizi propri – si legge ancora – la gestione del patrimonio rimane sempre la più sofferente poiché sconta il peso degli immobili non strategici; a tal proposito, al fine di individuare un piano di valorizzazione anche tramite alienazione, è stato avviato il progetto di analisi strategica del

Comparto ex Magazzini Cariplo – Ex MAAI a cura di Fondazione Politecnico, della durata di 6 mesi, al termine del quale sarà possibile procedere alla relativa vendita a mezzo asta competitiva”.

Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico sull’area di Via Postumia, viene segnalato che i lavori sono stati assegnati in ritardo rispetto a quanto atteso “a causa di un ricorso il cui esito è stato favorevole ad AEM”.

