Continuano gli attacchi di Lega e Forza Italia verso la maggioranza in Provincia sul tema di Centropadane Engineering srl. “La reazione scomposta del Presidente della Provincia Mariani dimostra che i Segretari Provinciali di Forza Italia, Lega e UDC hanno colto nel segno”, affermano in una nota i consiglieri provinciali Valeria Patelli, Gianni Rossoni, Filippo Raglio.

“Non è aggredendo gli interlocutori ma dando risposte che si dimostra responsabilità e autorevolezza.

Nel merito l’intervento del Presidente non solo non fuga i dubbi sulla linearità della posizione della maggioranza PD, ma al contrario conferma le ambiguità che sono state giustamente denunciate da noi e dai segretari provinciali di centrodestra escluso quelli della Meloni.

“Per fare chiarezza rispetto alla confusione che è stata generata, il gruppo Centro Destra per Cremona ha depositato un ordine del giorno urgente con il quale si intende, in maniera chiara e non equivoca, impegnare il Presidente e tutto il Consiglio Provinciale a:

● revocare immediatamente i licenziamenti già eseguiti ai danni dei quattro dipendenti,

reintegrandoli nel proprio posto di lavoro;

● sospendere qualsiasi ulteriore azione finalizzata ad un eventuale piano di dimensionamento

sempre ai danni dei lavoratori.

● ristabilire le corrette relazioni sindacali, come richiesto dai sindacati;

● redigere un nuovo Piano di Risanamento che tuteli realmente gli interessi degli enti soci e la

dignità dei lavoratori e delle loro famiglie.

“Solo dalla stampa, inoltre, abbiamo appreso che il Presidente Mariani avrebbe inviato ai vertici della società Centropadane S.r.l. una lettera con la quale avrebbe chiesto il “congelamento” dei licenziamenti dei quattro dipendenti avvenuti il 31 luglio.

Non avendo avuto contezza dei contenuti della lettera inviata ne abbiamo richiesto copia, al fine di verificare l’eventuale corrispondenza tra quanto da noi chiesto attraverso la mozione depositata.

“Questo perché il gruppo consigliare ritiene inutile una richiesta di “congelamento”, ritenendo invece indispensabile la revoca dei licenziamenti; affinché questi ultimi perdano efficacia e il personale venga reintegrato sul posto di lavoro, anche al fine di tutela la società da probabili azioni legali.

Da ultimo osserviamo come il Presidente Mariani, giocando con le parole e volendo prendere tutti in giro, continui a giustificare l’approvazione della delibera di “presa d’atto” del Piano con la necessità di approvare la ricapitalizzazione della società, azione tra l’altro prevista per legge.

“E’ chiaro a tutti – concludono i consiglieri – che sono solo scuse per giustificare azioni per noi completamente sbagliate: infatti il Presidente Mariani avrebbe potuto tranquillamente il 31 luglio portare in consiglio provinciale una delibera che approvava la ricapitalizzazione di Centropadane S.r.l. e contestualmente respingeva il Piano di Risanamento, dando già indicazione al Cda della società in house di interrompere qualsiasi azione collegata al Piano respinto.

Stante l’urgenza e l’importanza della tematica trattata, il gruppo Centro Destra per Cremona ha richiesto al Presidente Mariani la convocazione di un Consiglio Provinciale urgente”-

© Riproduzione riservata