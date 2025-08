Prosegue con successo la fase 2 della campagna abbonamenti grigiorossa “Insieme è tutta un’altra musica“, valida per il campionato 2025/26 di Serie A. Dopo il sold out registrato nella Curva Sud “Erminio Favalli” a poche ore dall’apertura, nella giornata di oggi è stata completamente esaurita anche la disponibilità dei posti in Tribuna Laterale Sud. Al momento, il numero aggiornato di tessere sottoscritte dai sostenitori grigiorossi è pari a 7.207.

Il record assoluto di 7.353 tessere, stabilito nell’ultima stagione in Serie A, è ad un passo in soli due giorni dalla vendita libera a testimonianza dell’entusiasmo del popolo grigiorosso.

© Riproduzione riservata