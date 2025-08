Due lezioni a settimana per un corso semestrale che ai fornelli fa sbocciare talento, sorrisi e magari una professione: è il progetto promosso dal Comune di Cremona insieme ad Occhi Azzurri Onlus con il sostegno di Fondazione Corazzi, dedicato a giovani con fragilità appassionati di cucina che presso il Centro CR2 Sinapsi nel Parco del Morbasco seguono le attività laboratoriali tenute dagli chef Elisa Mignani e Achille Mazzini coadiuvati dall’educatore Filippo Farina e dalla psicologa Francesca Sturla. L’iniziativa intende agevolare l’inserimento lavorativo insegnando un mestiere.

Pasta ripiena, arrosti e crostate, sono diverse le preparazioni eseguite con particolare attenzione ai prodotti di stagione come le verdure estive dell’orto, decisamente versatili a tavola. Carlotta, Riccardo e Pietro stanno sperimentando con interesse piatti nuovi, da creare e poi assaggiare in compagnia al termine delle lezioni. Il corso proseguirà fino a dicembre, ma già in autunno è prevista una novità: l’apertura di un ristorante didattico, dove la cittadinanza potrà gustare i piatti preparati e serviti dai giovani chef “in erba”.

Il servizio di Federica Priori

