Il personale della Polizia di Stato di Cremona, nel primo pomeriggio di domenica 3 agosto 2025, ha salvato la vita ad una giovane donna di nazionalità cinese che ha tentato di suicidarsi gettandosi dal quarto piano del palazzo in cui vive insieme al marito.

In particolare, alle ore 13 circa, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione da parte della Centrale del 118 allertata da un cittadino che aveva notato la giovane seduta sul corrimano del balcone posto al quarto piano con atteggiamenti anticonservativi.

In pochi minuti due Volanti della Polizia di Stato sono arrivate sul posto e, alla vista della ragazza in lacrime e in bilico sul corrimano, gli agenti si sono precipitati all’interno del plesso condominiale per raggiungere l’appartamento, mentre i Vigili del Fuoco tentavano di raggiugere il balcone con l’autoscala. Individuata l’abitazione, gli agenti della Squadra Volante sono entrati prendendo contatti con il marito della donna che, in stato di agitazione, riferiva che la moglie si era chiusa a chiave in camera da letto.

Immediatamente i poliziotti, non avendo alternativa, hanno aperto la porta della zona notte, ove hanno trovato la giovane seduta in bilico sul corrimano del balcone. Gli agenti si sono pertanto avvicinati cautamente alla donna, cercando di tranquillizzarla, con non poca difficoltà dato che parlava la sola lingua cinese, e, raggiunta una distanza ritenuta favorevole per un recupero in sicurezza, l’hanno afferrata traendola in salvo.

Dopo essersi tranquillizzata, la ragazza ha accettato il trasporto in Pronto Soccorso da parte di personale sanitario sopraggiunto, ove è stata accompagnata in compagnia del marito per ricevere l’assistenza sanitaria necessaria.

