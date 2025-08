Solo bigliettazione elettronica con titoli di viaggio ricaricabili per gli utenti di Arriva Italia e quindi anche per gli studenti della provincia di Cremona che fra poco più di un mese torneranno sui banchi di scuola.

Dopo l’avvio a Brescia a fine 2023 e l’estensione a Lecco e Cremona nei primi mesi del 2025, a luglio il sistema è stato attivato anche a Bergamo. Nei prossimi mesi i tradizionali biglietti cartacei saranno progressivamente dismessi.

“Con l’introduzione a Bergamo estendiamo a tutti gli utenti lombardi i vantaggi della bigliettazione elettronica: grazie ai nuovi biglietti ricaricabili e alla tessera IO Viaggio, aumentiamo la sostenibilità del trasporto pubblico locale eliminando lo spreco dei vecchi usa-e-getta” afferma Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia. “La digitalizzazione della bigliettazione rappresenta un elemento chiave della nostra strategia: assicura titoli di viaggio sempre disponibili presso le rivendite autorizzate e, a breve, anche tramite le emettitrici automatiche”.

Il nuovo biglietto elettronico è riutilizzabile e ricaricabile: una volta acquistato presso una rivendita autorizzata o una biglietteria automatica e indicate le località di origine e destinazione (biglietto OD), è possibile caricare più titoli di corsa semplice della stessa tipologia e tariffa, sia all’acquisto che in un secondo momento.

A bordo, il biglietto va avvicinato agli appositi validatori elettronici in fase di salita e ad ogni eventuale cambio mezzo.

Per gli abbonamenti è invece attiva su tutti i servizi Arriva Italia in Lombardia la tessera personale “IO Viaggio”, su cui possono essere caricati abbonamenti settimanali, mensili e annuali, oltre ai biglietti di corsa semplice.

A partire dal nuovo anno scolastico, gli abbonamenti annuali studenti per Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona saranno caricati esclusivamente su tessera IO Viaggio: chi è ancora in possesso della vecchia tessera di riconoscimento dovrà sostituirla. La nuova tessera si può acquistare in biglietteria o online, con possibilità di spedizione a casa o ritiro in rivendita autorizzata.

Gli apparati di ricarica sono in corso di distribuzione presso le rivendite Arriva Italia in Lombardia. L’elenco aggiornato è disponibile sui siti territoriali.

Rimane sempre disponibile anche l’app Arriva MyPay, il modo più semplice e veloce per acquistare biglietti e abbonamenti dal proprio smartphone.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito https://arriva.it/

