È una tradizione agostana che anche quest’anno registra notevoli adesioni: è il pellegrinaggio al santuario mariano di Lourdes, organizzato dall’Unitalsi lombarda che rinnova così la sua attenzione verso gli ammalati e diversamente abili.

Sono 240 i partecipanti giunti ad inizio settimana in Francia tra fedeli, volontari, medici e sacerdoti; Cremona è presente con una settantina di persone fra cui alcuni ospiti della Fondazione Redentore di Castelverde e di Fondazione Sospiro, il gruppo diocesano è accompagnato dal presidente della sottosezione Unitalsi Tiziano Guarneri e dall’assistente spirituale don Maurizio Lucini.

Il pellegrinaggio prosegue fino a sabato con numerosi momenti significativi: il gesto dell’acqua alle piscine, la suggestiva processione aux flambeaux, il passaggio alla Grotta. Non manca l’opportunità di visitare i luoghi di Bernadette come le Cachot (la piccola casa), fra le proposte c’è inoltre una gita al villaggio rurale di Bartres sui Pirenei, dove la veggente visse per un periodo durante la sua infanzia.

Particolare attenzione poi è rivolta al tema della speranza nell’anno giubilare. Proprio per il Giubileo, il santuario ha allestito un percorso meditativo che attraversa gli spazi di speranza del luogo mariano.

