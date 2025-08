A poco più di un anno di distanza dai fatti, sono stati individuati i presunti responsabili del furto con destrezza ai danni di una 87enne di Cremona, che a febbraio 2024 era stata derubata del portafoglio contenente la tessera Bancomat e diverse banconote.

Si tratta di due persone, un uomo e una donna di 40 e 45 anni, di nazionalità bulgara che in quella mattina di febbraio avrebbero approfittato di un momento di distrazione della donna all’uscita degli ambulatori medici di via Dante.

L’anziana si era resa conto che il portafogli era sparito circa un’ora e un quarto dopo, quando, alla cassa di un supermercato, l’aveva cercato nella borsetta. Ricostruendo mentalmente i suoi spostamenti si era resa conto che, proprio mentre aspettava l’ascensore all’uscita dall’ambulatorio medico, due sconosciuti la stavano osservando.

Malauguratamente nello stesso portafoglio c’era anche il codice numerico della carta Bancomat per cui i malfattori, in un brevissimo lasso di tempo, erano riusciti a prelevare in uno sportello bancario contanti per una cifra di oltre 1000 euro; quindi nell’arco di mezz’ora, prima che la carta venisse bloccata, si erano recati al CremonaPo dove avevano fatto acquisti all’Unieuro e da Sport Specialist per altre centinaia di euro. Un danno considerevole per la donna, superiore ai 3000 euro, oltre alla perdita dei documenti, della tessera sanitaria e di alcune fotografie, mai più ritrovate.

Al momento della denuncia in Questura, la donna aveva raccontato con molti dettagli quella pessima mattinata e le indagini sono partite dalla visione delle telecamere di sorveglianza della banca dove era stato effettutato il prelievo.

Il decreto con cui la Procura ha disposto la citazione diretta in giudizio nei confronti dei due, che al momento risultano irreperibili, ha fissato l’udienza per il 10 aprile prossimo. L’ipotesi di reato è il furto con destrezza, con l’aggravante di aver approfittato della distrazione di un anziano. gb

