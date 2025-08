Procedono i lavori al sottopasso di via Bergamo e il prossimo 7 agosto si concretizzerà una parziale apertura della viabilità che consentirà una parziale riduzione dei disagi viabilistici nel comparto.

Via Bergamo – assicura l’assessore Luca Zanacchi – riaprirà al transito dei veicoli esclusa una piccola porzione di area di cantiere delimitata da recinzione all’altezza del fosso Baraccona, tale occupazione interesserà una sola corsia di marcia nella direzione di uscita dalla città e in quel tratto sarà istituito un senso unico alternato. Il transito sulla pista ciclo pedonale e ciclabile sarà garantito fino al civico 35 della via Bergamo, tutta la via Bergamo sarà aperta e sarà garantito anche l’accesso carraio al parcheggio delle Figlie di San Camillo.

L’area di cantiere che occupa la rotonda, dove la ditta sta lavorando alla costruzione della vasca che conterrà il sistema di pompaggio, rimane invariata e per i veicoli provenienti da piazza Risorgimento resta consentita la svolta a destra per via San Francesco D’Assisi.

Procedendo in ingresso in città da via Bergamo, altezza Fosso Baraccona, sarà istituito un senso unico alternato che consentirà di proseguire anche in via Castelleone impegnando il quadrante della rotatoria liberato dall’occupazione, con obbligo di svolta a destra.

Alla rotatoria via Castelleone/via Bergamo, per i veicoli provenienti dalla periferia e diretti verso il centro città, si mantiene la medesima situazione viabilistica già presente sulla zona.

“I lavori sul cantiere del sottopasso di Via Bergamo proseguono – chiarisce l’assessore Luca Zanacchi -. Da giovedì 7 agosto, nonostante alcuni imprevisti e una variante del progetto in corso d’opera, il cantiere si ridurrà a beneficio soprattutto dei residenti del quartiere e delle vie interessate dalle lavorazioni. La riapertura al transito di alcune aree di cantiere è un chiaro segnale del fatto che i lavori stanno andando avanti.

Anche il senso unico alternato sulla Via Bergamo durerà pochi giorni, il tempo necessario alla risoluzione di alcuni imprevisti.

Ringrazio i tecnici comunali che seguono questo importante cantiere e le ditte che a vari livelli operano sull’area.”

