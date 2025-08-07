CR1 al fianco dei colori grigiorossi. Sul canale 19 sarà possibile vedere anche l’amichevole contro la Reggiana, dopo quelle contro Torino e Pro Patria. L’appuntamento è per sabato 9 agosto alle ore 18, quando in diretta verrà trasmessa la partita tra la Cremonese e gli emiliani, con la telecronaca di Mauro Maffezzoni e Roberto Moscarella.

La sfida contro la Reggiana andrà in scena allo stadio Comunale “Compagnoni” di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Una sfida speciale, considerato il gemellaggio che lega le due tifoserie. Non a caso, nell’area antistante lo stadio e vicina al parcheggio sarà presente una grande area ristoro per poter vivere il post-partita in compagnia, una sorta di terzo tempo.

Sarà un appuntamento importante per i grigiorossi, perché si tratterà dell’ultimo test in vista dei primi impegni ufficiali: sabato 16 agosto alle ore 21:15 allo Zini sarà già tempo di Coppa Italia con la sfida tra Cremonese e Palermo, mentre sabato 23 agosto andrà in scena la prima giornata di Serie A contro il Milan a San Siro (calcio d’inizio alle ore 20:45).

Nell’ultima uscita, quella disputata a Livigno contro la Pro Patria, si è già iniziata a vedere la mano dell’allenatore. I grigiorossi hanno mostrato, infatti, alcune caratteristiche tipiche delle squadre di Davide Nicola. Prima di tutto la verticalità e poi compattezza e aggressività, ma anche spinta sulle fasce senza mai perdere di vista la fase difensiva.

E’ lecito aspettarsi altri progressi contro la Reggiana, anche se i duri carichi di lavoro della preparazione atletica si faranno sentire. L’appuntamento per tutti i tifosi grigiorossi e, più in generale, per tutti gli sportivi è per sabato prossimo (9 agosto) alle ore 18 in diretta su CR1 con l’amichevole Reggiana-Cremonese.

