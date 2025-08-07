E’ quasi completamente tornata alla normalità la viabilità attorno a largo Moreni, porta d’accesso a Cremona da Sud. Tra ieri e oggi le ditte coinvolte hanno completato le asfaltature e dal primo pomeriggio è possibile per chi proviene dalla tangenziale, svoltare oltre che verso il ponte di Po, anche in via del Porto, in via del Sale e in viale Po. Analogamente, per chi proviene dal ponte, è possibile accedere direttamente in queste stesse strade.

L’assessore alla Viabilità Luca Zanacchi aveva aggiornato nei giorni scorsi sull’andamento dei lavori, chiedendo alla ditta di rendere operativa la rotonda entro ferragosto, e in effetti le indicazioni sono state recepite con una settimana d’anticipo.

Rispetto al progetto iniziale è stato predisposto con una variante in corso d’opera, con l’integrazioni di nuovi interventi possibili anche grazie ad un’accurata gestione delle risorse del quadro economico.

Sono stati ad esempio eliminati i 40 pali in calcestruzzo che sostenevano i cavi della vecchia linea della filotramvia (nel progetto iniziale era prevista la bonifica di solo 16 di questi); la modifica dell’aiuola di ingresso in tangenziale lato via Eridano; l’implementazione della protezione della ciclabile sul lato del Biba Bar con un allargamento; una nuova canaletta per lo smaltimento delle acque meteoriche sul tratto stradale di Viale Po che collega Largo Moreni al ponte sul fiume e che garantirà maggiore sicurezza a tutte le attività economiche operanti sul lato destro in uscita dalla città, dall’intersezione con la tangenziale fino alla stazione di servizio.

Per operare queste varianti che danno ulteriore valore all’intervento complessivo, è stata concordata una proroga dei lavori fino a fine settembre. Durante questo periodo, il tratto stradale tra il ponte sul Po e la rotatoria di Largo Moreni resterà comunque a doppio senso di marcia e, quest’ultima come detto, sempre aperta.

