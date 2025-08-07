Il tema è quello della sicurezza, dopo l’ultimo episodio di disagio venerdì sera in piazza del Comune a Cremona quando un uomo in stato di ebbrezza ha rimosso uno dei lastroni di granito del selciato davanti alla Cattedrale e ha iniziato a scavare il terreno sottostante. Così la presidente Rita La Fata presidente del quartiere centro ha voluto incontrare l’assessore Santo Canale per capire cosa sta facendo il comune di Cremona.

Dopo un incontro durato circa di un’ora e mezza entrambe le parti si sono dichiarate soddisfatte. Da una parte la presidente La Fata ha messo in evidenza che ha avuto tutte le risposte che cercava, dall’altro l’assessore ha spiegato tutto quanto sta facendo da quando si è insediato. “Speriamo che anche dal Governo arrivi tutto ciò che è stato chiesto, perché Cremona ne ha bisogno”, ha sottolineato la presidente che ha voluto attenzionare all’assessore in particolare alcune zone del centro segnalate dai residenti tra cui “Largo Boccaccino e Via Mercatello, la prima parte di Via Dante, la seconda è già attenzionata, con un occhio sempre su Piazza Roma, Piazza della Pace e Corso Garibaldi”.

Proprio partendo da quello che è stato il teatro di risse e cioè i giardini di piazza Roma Canale ha di nuovo ribadito che “ormai c’è il presidio fisso degli agenti, 7 giorni su 7 da ottobre 2024 , inoltre abbiamo parlato di videosorveglianza, ripristinate in 7 mesi il 50% delle telecamere rotte, ora si sta lavorando per ripristinare l’altro 50%. Inoltre – ha precisato Canale – arriveranno 17 nuove telecamere a fine 2025”.

Poi c’è la parte di organico con il potenziamento di dieci nuovi agenti, si farà il corso di formazione a fine settembre. “Certo che l’attenzione va sempre tenuta alta e non bisogna mai abbassare la guardia”.

“Di recente tra l’altro il corpo di polizia è stato dotato di bodycam, del capsicum, il cosiddetto spray al peperoncino. E poi, come sapete, io insieme ai colleghi del capoluogo di provincia delle altre città lombarde abbiamo depositato un documento in regione, in particolare all’attenzione dell’assessore La Russa, per un adeguamento regionale sulle dotazioni per gli agenti della polizia locale”.

Mattinata di appuntamenti quella di oggi perché l’assessore Canale ha incontrato sempre sul fronte sicurezza il presidente del quartiere 5, Lodigiani. “Anche questo – ha dichiarato l’assessore – è stato un incontro costruttivo. Ci siamo confrontati.

Anche lui stesso ha dichiarato che ha visto il cambiamento nella zona di Orti Romani, Rita Levi Montalcini. Ovviamente non sono ancora stati risolti tutti i problemi, però anche su questo comparto l’attenzione è altissima. Sono stati fatti vari passaggi, sia da noi che dalle forze dell’ordine. E soprattutto in quella zona metteremo nuove telecamere. Nel parco Rita Levi Montalcini, sul piazzale Monsignor Enrico Assi, ma anche sul parco di Orti Romani, a fine 2025”.

