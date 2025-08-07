Video Pillole
Tg Economia – 7/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Al via i nuovi dazi ma sui chip Trump minaccia il 100%
– Agriturismi, soggiorni più brevi e stranieri in aumento
– Intelligenza artificiale, un bando europeo per la sicurezza
– Auto elettriche, a settembre parte l’ecobonus
