“Con gli oltre tre milioni di euro aggiuntivi stanziati da Regione Lombardia grazie all’approvazione del nostro ordine del giorno al bilancio, saranno finanziati tutti i progetti presentati dai Comuni lombardi al bando per le dotazioni della Polizia Locale e inizialmente esclusi per esaurimento fondi. Tra questi figurano sei Comuni del Cremonese che potranno ricevere le risorse necessarie per rinnovare strumenti, mezzi e attrezzature della propria Polizia Locale. Un risultato importante e concreto frutto dell’impegno della Lega”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari, circa l’ordine del giorno riguardante lo scorrimento della graduatoria del bando per la Polizia Locale approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025–2027.

”Nell’elenco dei comuni risultati inizialmente ammessi ma non finanziati a causa di esaurimento delle risorse – spiega Vitari – figurano Castelleone, Soresina, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Soncino. Ora, grazie al nostro ordine del giorno, quegli interventi diventeranno realtà. Le modalità di rifinanziamento dovranno essere definite dalla Giunta regionale con un provvedimento specifico”.

”E’ fondamentale dotare le nostre Polizie Locali di tutti quei mezzi e strumenti che servono a salvaguardare la loro vita e a garantire la sicurezza di noi cittadini, nonché permettere loro di avvalersi delle tecnologie più avanzate nella lotta all’illegalità. La Lega in Regione” – conclude Vitari – continua e continuerà a lavorare per dare ai Comuni lombardi tutte le strumentazioni necessarie per rendere più sicuri i nostri territori e le nostre città”.

