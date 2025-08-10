Polizia Stradale cremasca in lutto per la scomparsa, questa mattina a 93 anni, di Gaetano Sanguanini, il decano del distaccamento cremasco. In pensione dal 1987, originario di Marcaria, aveva mosso i primi passi professionali in quello che era il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel 1952. Quindi aveva prestato servizio a Roma come atleta delle Fiamme oro, gareggiando nella specialità della lotta greco romana.

Da lì, il trasferimento alla Polizia Stradale di Cremona, dove rimase pochi mesi: nel 1959 infatti, si trasferì al distaccamento di Crema, da poco costituito. Qui ha realizzato l’intero percorso della sua vita professionale, assumendo l’incarico di Assistente capo, divenendo in tal modo un prezioso custode di competenze e conoscenza del territorio. Qualità che ha messo a disposizione anche negli anni successivi al ritiro, recandosi spesso in sede per confrontarsi con i colleghi, dare consigli ai nuovi arrivati, affiancare i giovani agenti.

Lascia i figli Gianpaolo e Roberta; i funerali si terranno martedi 12 agosto nella parrocchiale dei Sabbioni.

