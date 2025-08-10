Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
E’ stato denunciato per abbandono di animale, un uomo residente nel cremonese che aveva lasciato la sua pitbull di quattro anni nella golena di Po, tra Ragazzola e Roccabianca, in provincia di Parma.
L’animale, molto docile, è stato notato da diversi passanti, alcuni dei quali lo hanno anche rifocillato, nell’attesa dell’arrivo della Polizia locale. Il cane, che aveva atteso inutilmente a un incrocio il ritorno del padrone, si era poi spostato nel cortile di un’abitazione, evidentemente intimorito. Alla fine si è lasciato catturare ed è ora in attesa di adozione.
Non è stato difficile rintracciare il proprietario, grazie al microchip: l’uomo si è giustificato dicendo che la pitbull intimoriva un famigliare, cosa che non gli ha potutto evitare, comunque, la denuncia per abbandono.