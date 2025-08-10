E’ stato denunciato per abbandono di animale, un uomo residente nel cremonese che aveva lasciato la sua pitbull di quattro anni nella golena di Po, tra Ragazzola e Roccabianca, in provincia di Parma.

L’animale, molto docile, è stato notato da diversi passanti, alcuni dei quali lo hanno anche rifocillato, nell’attesa dell’arrivo della Polizia locale. Il cane, che aveva atteso inutilmente a un incrocio il ritorno del padrone, si era poi spostato nel cortile di un’abitazione, evidentemente intimorito. Alla fine si è lasciato catturare ed è ora in attesa di adozione.

Non è stato difficile rintracciare il proprietario, grazie al microchip: l’uomo si è giustificato dicendo che la pitbull intimoriva un famigliare, cosa che non gli ha potutto evitare, comunque, la denuncia per abbandono.

