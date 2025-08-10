Venerdì e sabato sono state giornate da bollino nero sulle strade, ma anche questa domenica sul fronte del traffico era consderata altamente a rischio trattandosi dell’ultima, prima di ferragosto. Giornata da bollino rosso, quindi, soprattutto per chi si è esso in viaggio verso le mete turistiche, con traffico critico al mattino e intenso nel pomeriggio (bollino arancione). Per i rientri, bollino rosso al mattino e arancione nel pomeriggio.

Per contenere i flussi, continua anche per oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 t) adibiti al trasporto merci, dalle 7:00 e fino alle 22:00.

A peggiorare la situazione contribusce anche il grande caldo, con sole su tutta la Penisola e temperature oltre le medie stagionali. Le massime toccano i 35-36°C, con punte anche oltre i 40°C nelle zone interne e lontane dalla costa.

Il tempo è previsto stabile e soleggiato, con cieli sereni e basso rischio di nubi pomeridiane, anche in montagna. Uno scenario perfetto per le partenze, ma non per chi resta bloccato in colonna.

