Tornerà a casa domani, lunedi 11 agosto la salma di Antonio Cappellini, il 79enne originario di Vailate ma residente a Castelleone, trovato senza vita venerdì scorso dopo due giorni di ricerche, in un crepaccio delle montagne della val di Sole, dove era andato in cerca di funghi. Il giudice ha dato il via libera al trasporto della salma e la camera ardente sarà allestita presso la Fondazione Brunenghi di Castelleone, nel tardo pomeriggio di domani.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Pieranica mercoledì 13 agosto alle ore 10:30; dopo la funzione si proseguirà per la cremazione.

Cappellini era molto appassionato di montagna che frequentava assiduamente avendo una casa Pellizzano. Probabilmente un malore la causa dell’imprevisto che purtroppo si è rivelato fatale.

