Un uomo di 32 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo dopo essere stato recuperato nell’Adda, a Rivolta, all’altezza del vecchio ponte. L’uomo di nazionalità straniera, si sarebbe immerso nel fiume ma poco dopo le 15 si è sentito male. I suoi conoscenti che erano nei pressi si sono adoperati per estrarlo dall’acqua, ma era già privo di sensi e hanno avvertito il 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Viste le condizioni dell’uomo è stato allertato l’elisoccorso decollato dal Papa Giovanni 23°.

Su posto anche i carabinieri di Crema. L’uomo versa in gravi condizioni.

© Riproduzione riservata