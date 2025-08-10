Ultime News

10 Ago 2025 Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo
10 Ago 2025 Self service Il Vicoletto, cercasi
gestore: pubblicato l'avviso
10 Ago 2025 Il racconto del giorno
"I fili dei discorsi"
10 Ago 2025 In Fondazione Brunenghi la camera
ardente di Antonio Cappellini
10 Ago 2025 Soresina punta sulle scuole:
lavori ad elementari e medie
Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo

Foto dal sito del parco Adda Sud e Pro Loco Rivolta

Un uomo di 32 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo dopo essere stato recuperato nell’Adda, a Rivolta, all’altezza del vecchio ponte. L’uomo di nazionalità straniera, si sarebbe immerso nel fiume ma poco dopo le 15 si è sentito male. I suoi conoscenti che erano nei pressi si sono adoperati per estrarlo dall’acqua, ma era già privo di sensi e hanno avvertito il 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Viste le condizioni dell’uomo è stato allertato l’elisoccorso decollato dal Papa Giovanni 23°.

Su posto anche i carabinieri di Crema.  L’uomo versa in gravi condizioni.

