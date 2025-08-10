Nella settimana di ferragosto ingresso a 3,5 euro per le proiezioni all’aperto del cinema Arena Giardino di viale Po, con l’unica eccezione di mercoledì 13 per il film “La famiglia Leroy”, opera francese in anteprima (ingresso a € 6,50).

Lunedì 11 spazio al pluripremiato film di animazione “Flow – un mondo da salvare”, sul viaggio in barca di un gruppo di animali attraverso un mondo sommerso. Da Martedì 12 a Giovedì 14, tre film francesi interessanti dell’ultima stagione: “Madame Cliquot” (12/8) sull’epopea della donna che, contro tutti, ha rivoluzionato il mondo dello Champagne; “La famiglia Leroy” (13/8), il viaggio on the road di una famiglia in difficoltà; “Tre amiche” (14/8) sul profondo ma a volte

difficile rapporto fra tre donne.

A Ferragosto si ride e si gioca a calcio con “U.S. Palmese” con Rocco Papaleo: l’improbabile storia di una squadra locale in crisi che acquista un fuoriclasse di serie A.

Sabato 16 “Nonostante”, l’ultima opera, premiata ai Nastri d’Argento, di e con Valerio Mastandrea e Domenica 17 “La gazza ladra” un film gioioso e solare sulla forza dei legami.

Menzione speciale per la proiezione di un classico del brivido di Dario Argento “Quattro mosche di velluto grigio” che sarà proiettato in versione restaurata Lunedì 18/8 con ingresso sempre a € 3,50.

