Lavori in programma a Soresina, dove l’amministrazione comunale ha intenzione di mettere mano agli istituti scolastici locali.

Nello specifico, entro ottobre verranno poste due nuove caldaie sia alle medie che alle elementari, per una spesa stimata intorno ai 100 mila euro.

Intervento maggiore poi riguarderà anche il controsoffitto dell’Istituto di via Matteotti: i lavori, da concludere entro maggio 2026 e pari a 400 mila euro, saranno finanziati per intero dalla suddivisione dell’8 per mille statale, un bando che ha visto Soresina tra i vincitori.

“Il settore che riguarda la scuola – commenta in merito il Sindaco Alessandro Tirloni – è importante di per sé e per definizione; anche per questo, è necessario manutenere i nostri immobili, per offrire sempre degli ambienti confortevoli ai bambini che vogliono studiare e quindi crescere”.

Guardando alle scuole medie, inoltre, entro la prima metà del prossimo anno verranno posti dei pannelli fotovoltaici per un investimento di altri 100 mila euro; in contemporanea dovrebbe essere oggetto di lavori anche la palestra per circa 70-80 mila euro.

A questi interventi, più imminenti, si aggiunge poi il grande sogno nel cassetto dell’amministrazione guidata da Alessandro Tirloni: la riqualificazione architettonica, energetica e strutturale della scuola dell’infanzia Vertua. In questo caso si parla di circa 5 milioni di euro.

Investimenti comunque importanti, per dare nuova veste e nuova vita agli istituti scolastici in loco.

“Il Comune sta facendo un grandissimo sforzo – prosegue il primo cittadino – per quello che sono le opere pubbliche a riguardo: gli immobili, non recenti, sono anche oggetto di diversi vincoli legati alla soprintendenze, che vanno un po’ ad allungare l’iter istruttorio di queste pratiche. Contiamo comunque di riuscire a fare questi lavori nei tempi prefissati”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata