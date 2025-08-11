Banche, a giugno prestiti in aumento





ROMA (ITALPRESS) – A giugno i prestiti al settore privato sono aumentati dell’1,1 per cento su base annua. Un dato in accelerazione rispetto al +0,7 per cento del mese precedente. Lo rende noto la Banca d’Italia. I prestiti alle famiglie sono aumentati dell’1,8 per cento mentre quelli alle società non finanziarie dello 0,3. Inoltre sono in aumento sia i depositi del settore privato che la raccolta obbligazionaria, che a maggio invece era stata in calo. Sostanzialmente stabile a giugno il Tasso Annuale Effettivo Globale sui nuovi prestiti alle famiglie, che si attesta al 3,6 per cento. In aumento la quota di prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno, che sale all’8,8 per cento. In lieve calo a giugno i tassi passivi sul complesso dei depositi, che si sono attestati allo 0,67 per cento, rispetto allo 0,70 del mese precedente.

sat/azn

