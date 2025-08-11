Prosegue l’aumento dei prezzi al consumo, soprattutto nel comparto dei generi alimentari: +2,8% la variazione rilevata nella città di Cremona nel mese di luglio rispetto a un anno fa, una crescita trainata in particolare dal +19% di caffè, tè e cacao, +5% di uova e latticini, +4,4% di carne e dolci.

Stabile il prezzo del pane, a scendere sono soltanto, dopo mesi crescita, oli e grassi, che segnano -13%.

La rilevazione è condotta dall’ufficio statistica del Comune di Cremona che la esegue ogni mese per conto dell’Istat.

Restano alti anche gli indici tendenziali di servizi e forniture connesse all’abitazione: soprattutto acqua e affitti, che registrano aumenti del 14,5% e del 5,4%; decresce invece, per una volta, l’energia elettrica (-2,1%).

Luglio mese dei saldi, ma la rilevazione in città non evidenzia un calo dei prezzi nel settore dell’abbigliamento rispetto a giugno: la voce indumenti è stabile e addirittura quella che comprende gli accessori vede una crescita del 2%. SU base tendenziale invece è significativo l’aumento dei prezzi per la riparazione delle calzature: quasi il 10% in più.

Da notare anche la crescita significativa dei pacchetti vacanza (+7,4%) e la consistente diminuzione degli apparecchi per le comunicazioni, smartphone inclusi, il cui prezzo è sceso di quasi il 15% rispetto a un anno fa e del 2,4 rispetto a giugno.

