11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
11 Ago 2025 Caro vita: a luglio alimentari
+2,8% rispetto a un anno fa
11 Ago 2025 Padania Acque rinnova Codice Etico:
"Più trasparenza e sostenibilità"
11 Ago 2025 Il Toti superstar nel Ferragosto
del Museo della Scienza di Milano
Cronaca

Castelleone, giovane denunciato
per ricettazione di bicicletta

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per ricettazione un giovane, incensurato, trovato in possesso di una bicicletta rubata.

Sabato scorso 9 agosto il proprietario del mezzo aveva contattato la centrale operativa dei Carabinieri di Crema, riferendo di avere visto, nei giardini pubblici, una persona in possesso della sua bicicletta, tipo mountain bike, rubata il lunedì precedente davanti alla sua abitazione. La centrale ha subito inviato una pattuglia in servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, che ha notato un giovane in sella alla bicicletta oggetto di furto.

Il ragazzo è stato quindi  fermato  e identificato e fatte le dovute verifiche è stato accertato che si trattava proprio della bicicletta rubata il 4 agosto. Il mezzo è stato restituito al proprietario, mentre il giovane è stato è stato denunciato per ricettazione.

