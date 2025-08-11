I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per ricettazione un giovane, incensurato, trovato in possesso di una bicicletta rubata.

Sabato scorso 9 agosto il proprietario del mezzo aveva contattato la centrale operativa dei Carabinieri di Crema, riferendo di avere visto, nei giardini pubblici, una persona in possesso della sua bicicletta, tipo mountain bike, rubata il lunedì precedente davanti alla sua abitazione. La centrale ha subito inviato una pattuglia in servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, che ha notato un giovane in sella alla bicicletta oggetto di furto.

Il ragazzo è stato quindi fermato e identificato e fatte le dovute verifiche è stato accertato che si trattava proprio della bicicletta rubata il 4 agosto. Il mezzo è stato restituito al proprietario, mentre il giovane è stato è stato denunciato per ricettazione.

