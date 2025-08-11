Video Pillole
Tg Economia – 11/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa
– Banche, a giugno prestiti in aumento
– Turismo, nella settimana di Ferragosto giro d’affari di 5 miliardi
– Il caro vita incide di più sui redditi bassi
sat/azn
– Inflazione stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa
– Banche, a giugno prestiti in aumento
– Turismo, nella settimana di Ferragosto giro d’affari di 5 miliardi
– Il caro vita incide di più sui redditi bassi
sat/azn
© Riproduzione riservata