Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Video Pillole

A giugno in crescita export e saldo commerciale

ROMA (ITALPRESS) – Cresce l’export italiano a giugno. Secondo le stime dell’Istat, l’aumento su base mensile è stato del 4 per cento, trainato soprattutto dai mercati extra Ue, mentre rispetto a giugno 2024 è stato di 4,9 punti percentuali. Nel secondo trimestre del 2025 le esportazioni sono invece in calo del 2,6%. Tra i settori che più contribuiscono alla crescita su base annua dell’export si segnalano gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, i mezzi di trasporto esclusi però gli autoveicoli, gli alimentari, le bevande e il tabacco, oltre agli apparecchi elettrici. I paesi che forniscono i contributi maggiori all’aumento dell’export nazionale sono Stati Uniti, Svizzera, Francia, Spagna, Belgio e Regno Unito. Sul fronte delle importazioni, su base annua a giugno sono in aumento del 4,8%, con un coinvolgimento più marcato per l’area extra Ue. Il saldo commerciale a giugno 2025 è positivo per 5,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 5,1 miliardi dello stesso mese del 2024.
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...