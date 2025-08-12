L’Arma dei Carabinieri nelle ultime settimane ha eseguito l’arresto di due minorenni nati a Cremona, in esecuzione del provvedimento dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità educativa dei giovani.

Personale della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona, nelle prime ore del mattino del 9 luglio e del 25 luglio scorsi ha infatti prelevato i due giovani presso le loro abitazioni, entrambe a Cremona, per collocarli in due strutture dedicate fuori provincia.

Il provvedimento nasce dal grave episodio avvenuto in città il 21 aprile scorso, quando i ragazzi si erano prima resi protagonisti di una brutale aggressione nei confronti di un anziano in via Adige, quando la vittima veniva anche rapinata della propria autovettura. Successivamente gli autori si erano schiantati con quella vettura lungo la tangenziale, contro un muretto, e lì erano stati fermati dai Carabinieri, prima che cercassero, incolumi, di allontanarsi a piedi per le vie limitrofe.

I ragazzi erano stati portati immediatamente presso la sede “Santa Lucia” del Comando Provinciale di Cremona, dove, a seguito degli accertamenti dei militari, erano stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Brescia, competente per i minori, per i reati di rapina aggravata, lesioni e, per uno dei due, anche per minacce a pubblico ufficiale.

La brutale aggressione aveva scosso tutta la comunità, che si era virtualmente stretta attorno a quell’anziano, classe 1946, che quella sera stava rincasando dopo essere stato al bar con gli amici; botte gratuite, che l’avevano costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona, oltre alla sottrazione delle chiavi della macchina, parcheggiata lì vicino.

La risposta delle Istituzioni è arrivata puntuale, ed ora i due minorenni sono ristretti in due comunità fuori provincia, cosi come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Brescia, titolare del fascicolo.

