Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Video Pillole

La Commissione Ue accende un faro sulle sovvenzioni estere

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha avviato la sua prima revisione del Regolamento sulle sovvenzioni estere. La prima fase consiste nella raccolta di feedback dalle parti interessate, tra cui Stati membri, aziende, studi legali e associazioni, con scadenza il 18 novembre 2025. La revisione si concentrerà tra l’altro sulla valutazione delle sovvenzioni estere che provocano distorsioni nel mercato interno, sull’eventuale bilanciamento tra effetti positivi e negativi e sul livello di complessità delle norme e dei costi sostenuti dalle imprese. La Commissione presenterà nel luglio del 2026 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento sulle sovvenzioni estere. “Sarà l’occasione per fare il punto sull’attuazione e l’applicazione del Regolamento fino ad oggi e per prevedere possibili miglioramenti”, spiega Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue.
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...