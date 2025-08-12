Nuova ondata di caldo sull’Italia, con l’anticiclone subtropicale che fa registrare sole, afa e temperature comprese fra 22 e 38 gradi in pianura padana. Il bollettino Humidex di Arpa Lombardia indica un disagio da calore forte sulla Regione ma la situazione resta sotto controllo in ambito agricolo, settore particolarmente attenzionato in Lombardia.

Durante l’estate arriva a maturazione la maggioranza della frutta e della verdura e le attività di raccolta devono esser garantite nella tutela della salute dei lavoratori, adottando strategie come l’utilizzo dei dispositivi di protezione e la riorganizzazione degli orari. Per quanto concerne Cremona, Coldiretti non rileva criticità.

I potenziali rischi riguardano soprattutto gli animali: con le alte temperature le vacche mangiano meno e bevono molto, producendo così meno latte; lo scorso luglio, secondo dati Coldiretti, il calo si attestava intorno al 10%. Gli allevatori, oltre ad integrare i pasti degli animali con sali minerali e potassio, hanno messo in atto misure efficaci volte al benessere.

