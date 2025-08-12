Pecoraro Scanio “Salvare mari e oceani dalla plastica”

ROMA (ITALPRESS) – “I mari e gli oceani del mondo non possono diventare la discarica delle plastiche del Pianeta. La conferenza delle Nazioni Unite in corso a Ginevra, che entra finalmente nella sessione ministeriale, quella in cui si devono assumere decisioni concrete, non può fallire”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della campagna #Mediterraneodaremare. “Occorre dare risposte chiare alle richieste e alle pressioni di tanti Stati, in particolare i più poveri, trasformati in vere e proprie discariche delle plastiche provenienti dai Paesi più ricchi. Ma soprattutto bisogna dire un netto no alle lobby delle grandi industrie dei combustibili fossili e ad alcuni governi senza scrupoli che continuano a marciare verso una catastrofe ambientale. Le microplastiche sono state ormai rinvenute non solo nei pesci, ma anche nel sangue umano, nei bambini, persino nella placenta”, aggiunge.

