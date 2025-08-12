Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Video Pillole

Soccorsi due escursionisti bloccati sulla Cengia di Trevisani

PORDENONE (ITALPRESS) – Due escursionisti sono stati soccorsi dall’equipaggio del reparto volo Veneto dei Vigili del fuoco sulla Cengia di Trevisani, nel territorio di Claut. Dopo una manovra di discesa al verricello, gli aerosoccorritori hanno raggiunto i 2 escursionisti bloccati su una parete rocciosa a strapiombo e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno portati a bordo del Drago con una manovra al verricello.

