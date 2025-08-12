Spagna, incendio distrugge uno yacht al largo di Formentera

FORMENTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – In un video diffuso dal Salvamento Maritimo, la Guardia Costiera spagnola, l’incendio che ha distrutto uno yacht a 7,3 miglia a sud-ovest di Punta Gavina, a Formentera. I sette membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo dai soccorritori, giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco. Non è stato possibile domare il rogo e lo yacht successivamente è affondato.

(sat/gtr)

Fonte video profilo X Guardia Costiera Spagna)