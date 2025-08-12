Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Video Pillole

Tg Economia – 12/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A giugno in crescita export e saldo commerciale
– La Commissione Ue accende un faro sulle sovvenzioni estere
– Dal 15 settembre le domande per il Bonus Psicologo
– Contanti in viaggio, dai 10 mila euro vanno dichiarati alla Dogana
sat/gtr

