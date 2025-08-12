Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Video Pillole

Tg News – 12/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Delitto Garlasco, Pm: “Dna Ignoto 3 arriva da contaminazione”
– Donna travolta e uccisa a Milano, trovati 4 minori in campo rom
– Trovato corpo bimbo 6 anni scomparso in mare
– Ucraina, avanzata russa nel Donetsk, civili in fuga
– Gaza, Israele insiste: “No malnutrizione diffusa nella Striscia”
– Turismo, Meloni: “Da opposizioni solo falsità”
– Acque inquinate, 34% campioni mare e laghi italiani fuorilegge
– Arma Carabinieri ricorda Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana
– Previsioni 3B Meteo 13 Agosto
azn

