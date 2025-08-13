Ultime News

13 Ago 2025 Elisa Conzadori, 5 anni fa
la tragedia e nessun colpevole
13 Ago 2025 Polizia di Stato al fianco
di viaggiatori e animali: lo spot
13 Ago 2025 Agevolazioni acquisto auto
Richieste entro 31 ottobre
13 Ago 2025 Dall'America a Soncino: in mostra
"Il tempo di Warhol e la Pop Art"
13 Ago 2025 Turisti al Museo del Violino,
boom di presenze dall'estero
Ambiente

Agevolazioni acquisto auto
Richieste entro 31 ottobre

C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2025 per presentare le candidature alla linea A (autovetture) e alla linea C (rottamazione) del bando ‘Rinnova auto’ di Regione Lombardia. Nello specifico, la linea A incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni, mentre la linea C ne incentiva la rottamazione.

La Linea B (che fornisce sussidi per l’acquisto di motocicli/eCargo-Bike a basse emissioni) si è invece conclusa lo scorso 26 maggio 2025, dopo aver esaurito i fondi disponibili, pari a 2 milioni di euro. Nello specifico, le richieste per le eCargo Bike hanno assorbito il 93% delle risorse stanziate, mentre il 7% è stato destinato a ciclomotori/motocicli elettrici. In totale le domande presentate sono state 1.335.

“La Lombardia – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – conferma il suo approccio concreto alla transizione ecologica, puntando su innovazione tecnologica e sostegno a famiglie e imprese, anziché su politiche basate sui divieti”.

“Il nostro territorio – aggiunge Maione – è all’avanguardia nell’abbattimento degli inquinanti in atmosfera, registrando risultati importanti grazie a un sistema integrato di incentivi e al programma Move-In’. Le emissioni pro capite di PM10 e PM2.5 sono un terzo della media europea”.

“Anche nel 2024 – conclude – si è confermata la tendenza generale alla riduzione del numero di superamenti giornalieri di PM10 e nessun superamento dei limiti annuali di PM10. La media annuale del PM2.5 rientra nei limiti in tutta la regione. Questi successi, che hanno portato a un abbattimento del 40% delle emissioni in 20 anni, dimostrano l’efficacia delle politiche regionali e l’impegno costante per l’ambiente”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...