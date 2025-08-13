Ultime News

In occasione della festività di venerdì 15 agosto, Aprica informa che i servizi di raccolta rifiuti nella città di Cremona saranno tutti sospesi.
Le raccolte del 15 agosto verranno recuperate il primo giorno lavorativo successivo alla festività, ovvero sabato 16 agosto. Si invita la cittadinanza a esporre i rifiuti entro le ore 6.30 del mattino stesso.

Fanno eccezione le raccolte di organico, pannolini e sfalci e potature, che non verranno recuperate.

Nella giornata di venerdì 15 agosto la Piattaforma di San Rocco sarà chiusa e resteranno chiusi al pubblico anche gli sportelli di via Postumia e di via Geromini.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione dei cittadini il sito www.apricaspa.it, l’App per smartphone e tablet PULIamo e il numero verde 800.437678.

