Tragedia in montagna,
muore Virginio "Ginny" Mussi

E’ morto ieri, all’improvviso,  Virginio “Ginny” Mussi, 65 anni, volto molto conosciuto in città in particolare in quella grande comunità di Cristo Re nata negli anni in cui era parroco don Angelo Scaglioni.

La notizia è iniziata a circolare proprio in questa cerchia di amici, comprensibilmente scioccati anche per le circostanze. Atleta abituato alle sfide, a cui non mancava l’allenamento, Ginny è stato colpito da arresto cardiaco mentre affrontava una salita sulle montagne della Presolana, dove trascorreva un periodo di vacanza. Ciclismo ma non solo: era giocatore di basket e podista, tesserato con il Marathon Cremona, con cui aveva corso anche l’ultima maratonina.

A lui l’Asd ha dedicato un affettuoso ricordo: “Il Marathon Cremona piange la scomparsa del nostro tesserato Virginio Mussi (per tanti “Ginny”) ed è vicino a Roberta e ai suoi cari in questo momento di dolore.
Ciao Ginny, ci piace ricordarti in uno dei tanti momenti in cui abbiamo corso insieme”.

 

