Ultime News

13 Ago 2025 Elisa Conzadori, 5 anni fa
la tragedia e nessun colpevole
13 Ago 2025 Polizia di Stato al fianco
di viaggiatori e animali: lo spot
13 Ago 2025 Agevolazioni acquisto auto
Richieste entro 31 ottobre
13 Ago 2025 Dall'America a Soncino: in mostra
"Il tempo di Warhol e la Pop Art"
13 Ago 2025 Turisti al Museo del Violino,
boom di presenze dall'estero
Video Pillole

Vesuvio, Pecoraro Scanio “Danni gravi, punire responsabili dei roghi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sull’emergenza incendi, in particolare sul Vesuvio, occorre essere durissimi contro i responsabili e applicare con fermezza la norma che punisce penalmente gli incendi boschivi. È indispensabile potenziare tutti gli interventi di prevenzione e sostenere le forze dell’ordine, utilizzando appieno le tecnologie ecologiche e digitali oggi disponibili”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente che introdusse il reato penale di incendio boschivo, commentando i roghi per giorni hanno devastato le aree del Parco Nazionale del Vesuvio.

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...