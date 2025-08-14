Lite familiare terminata senza conseguenze particolari nella tarda serata di mercoledì. I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio, minaccia aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale un giovane di vent’anni.

Poco dopo le 22.00, la pattuglia della locale Stazione, in servizio perlustrativo, è stata inviata in un’abitazione del centro cittadino per una lite tra un 20enne ed i suoi familiari. Il ragazzo, secondo quanto raccolto dal racconto di un testimone, minacciava con un cutter la madre e lo zio, a causa di un acceso diverbio.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno fermato e identificato il giovane che ha cominciato ad inveire anche contro i militari con frasi oltraggiose. I Carabinieri sono poi riuscite a ristabilire la calma ed il 20enne ha deciso di allontanarsi dall’abitazione per trasferirsi da altri familiari. Il coltello è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

