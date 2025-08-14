Tradizionale “Festa dell’Assunta”, ma non solo. Tra Cremona e circondario sono diversi gli appuntamenti non solo religiosi che accompagneranno questo Ferragosto per chi resta in città. Stasera, innanzitutto, il prologo della Maddonna di Brancere: alle 20:30 su Lungo Po Europa, davanti alle società canottieri, si terrà la preghiera del Rosario aux flambeaux partendo dal Flora per arrivare a Largo Marinai d’Italia.

La statua della Madonna sarà quindi trasferita in Cattedrale dove venerdì 15 agosto, nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le celebrazioni raggiungeranno il culmine nella Messa delle ore 11:00 presieduta dal parroco don Antonio Bandirali. Al termine della celebrazione, la statua sarà accompagnata sulla piazza, dove avverrà il saluto a Maria e la benedizione.

L’immagine di Maria lascerà quindi il Duomo per raggiungere ancora la canottieri Flora. Da qui nel pomeriggio, alle 15:00, la tradizionale la processione fluviale che con natanti e imbarcazioni a remi accompagnerà la statua della Vergine verso il lido Sales di Brancere. Durante il tragitto, benedizione delle società canottieri e motonautiche e, una volta giunti a Brancere, il ricordo e la preghiera per quanti sono morti nel fiume e a causa delle alluvioni.

Dopo lo sbarco, processione verso Isola Provaglio dove alle 16:30 il vescovo Antonio Napolioni, affiancato dal parroco di Stagno Lombardo e Brancere, don Pierluigi Vei e altri sacerdoti, presiederà l’Eucaristia.

L’evento di domani sarà trasmesso in diretta su CR1TV.

A Crema fino al 17 agosto prosegue “Chiacchiere e Tortelli”, in piazza Aldo Moro (prenotazione posti + 39 351 1005200). Pranzo e cena con ricette tradizionali e prodotti locai a cominciare dal Tortello Cremasco, il Salva D.O.P con le tighe, il salame cremasco, la Spongarda e molto altro.

A Villa Torre de’ Picenardi, fino al 17 agosto, proseguono le serate di musica, cibo e divertimento.

Dopo le tribute band dei Queen, stasera 14 agosto in scena i Formula B (tributo a Lucio Battisti); 15 agosto: Oxxxa (musica elettronica con spettacoli); 16 agosto: Azoto Liquido (tribute band di Vasco Rossi); 17 agosto: Simone Salvagni & The C.D.M. Band.

Le serate iniziano alle 19:30 con specialità culinarie tradizionali e servizio bar.

Anche a San Bassano continuano le serate di festa: stasera 14 agosto alle 21 si balla con l’orchestra Germano Jack Bozzi e sabato 16 agosto h.21,30 super serata cover 883 e Max Pezzali. Cucina aperta dalle 19; prenotazione tavoli al 339 5610282.

Si festeggia il culmine dell’estate anche a Casalbuttano con la gnoccata di san Rocco: il 16 agosto a partire dalle 20 all’oratorio maschile. Info e prenotazioni (anche da asporto: 3757466887 o 3356861445 (whatsapp).

