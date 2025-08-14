Un sinistro stradale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche quello avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 15,30 sulla strada provinciale 3 tra Vescovato e Pescarolo. Coinvolte due autovetture, una Peugeot 308 e una Mercedes Classe B. Sulla prima, condotta da un 28enne, viaggiavano la moglie del conducente, di 23 anni e le due figlie di 2 e 4 anni; sulla seconda un 23enne. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con Via Matteotti in comune di Pescarolo, da dove è uscita la Mercedes, immettendosi sulla provinciale senza accorgersi che da Vescovato proveniva l’altra vettura.

L’impatto è stato frontale, entrambe le auto sono finite fuori strada e la parte anteriore di entrambe è andata completamente distrutta. Solo per un miracolo le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi e sono state sottoposte alle cure del medico del 118 e del personale sanitario delle tre ambulanze intervenute (due della Croce Verde di Cremona e una di Cremona Soccorso da Vescovato), riportando ferite in codice giallo.

Rilievi e regolazione del traffico sono stati condotti dalla Poliza Stradale.

Un rettilineo insidioso quello della provinciale 3, più volte teatro di incidenti proprio all’altezza degli innesti con le strade laterali.

Andrea Colla

