Tg News – 14/8/2025

14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
14 Ago 2025 Incredulità e dolore a Cristo Re
per l'ultimo saluto a Ginny
14 Ago 2025 Scontro tra auto all'incrocio
Coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni
14 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Verso Sud”
14 Ago 2025 Nicola, arriva il Palermo: "Siamo
in costruzione, onoriamo l'impegno"
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Putin rompe il silenzio alla vigilia del vertice con Trump in Alaska
– Hamas pronta a ritiro combattenti se Israele ferma attacchi
– Travolta e uccisa a Milano, 3 minori allontanati da famiglie
– A Bolzano 2 neonati muoiono in ospedale per infezione
– Tabaccaia trovata morta in vasca da bagno a Bruzzano (MI)
– Incidente sul Monte Rosa, morti due alpinisti italiani
– Crollo Ponte Morandi 7 anni dopo, il ricordo di Mattarella
– 31 bambini arrivati in Italia da Gaza, 6 in Lombardia
– Previsioni 3B Meteo 15 Agosto
