Video Pillole
Tg Sport – 14/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il PSG rimonta e vince ai rigori la Supercoppa Europea
– La Juve batte la Next Gen, Elkann “Obiettivo vincere”
– Sinner vola ai quarti, Nardi out con Alcaraz
– Ferrari e Hamilton, bilancio di una stagione difficile
– La Serie A perde un altro diamante, Leoni va al Liverpool
