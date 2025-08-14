Ricordato questa mattina al cimitero di Cremona l’ex sindaco Emilio Zanoni, di cui oggi 14 agosto, ricorre il 30° anniversario della scomparsa. Presenti tra gli altri Giuseppe Azzoni, Giorgio Everet, Ernesto Boccasasso, Laura Bravi, Angelo Bandera, Gianmario Beluffi, Sergio Denti.

Ad organizzare la semplice cerimonia, l’associazione Emilio Zanoni presieduta da Enrico Vidali e rappresentata stamattina da Laura Panni.

Come ricorda Azzoni, Zanoni è stato sindaco di Cremona nei due quinquenni dal luglio 1970 al giugno 1980. Durante i mandati si segnalano la realizzazione dei Consigli di Quartiere eletti dai cittadini nel giugno 1977 (dopo un lungo periodo di consigli nominati dal Comune), la municipalizzazione del servizio gas (febbraio 1974) con estensione della rete a frazioni ed affido della gestione alla Azienda comunale AEM.

Dal 1974 al 76 venne dato concreto avvio al Piano di edilizia economico- popolare (con Cambonino, Cascinetto ecc.) e venne avviato il nuovo Piano Regolatore Generale e Regolamento edilizio (con quanto di competenza del Comune relativamente al Porto sul Po e area industriale), oltre all’avvio delle basi per un nuovo piano del traffico urbano e dell’isola pedonale.

Fu inoltre artefice dell’acquisizione del patrimonio edilizio e del parco del vecchio Ospedale Maggiore, con la creazione del Centro ANFFASS, della sede Uffici tecnici, del Centro Culturale “Città di Cremona” e delle scuole in questo contesto.

Si ricorda inoltre la creazione in quegli anni della nuova sede della Fiera Internazionale del bovino da latte, inaugurata nel 1977 con il Palazzetto dello Sport oltre alla sistemazione delle Colonie Padane e all’avvio della programmazione per il Parco al Po.

Tra le opere urbanistiche, i lavori relativi alla foce del cavo Morbasco, programmazione della ristrutturazione del sistema fognario con depuratore acque reflue (Legge Merli), i cui lavori partirono a inizio anni ’80.

Sul fronte sociale risale a quegli anni la gestione comunale delle scuole per l’infanzia, e i progetti e lavori per 6 nuovi asili, due nuove Elementari e una Media.

Molte, inoltre, le iniziative internazionali relative a Liuteria, Musicologia, con l’avvio della rassegna Recitarcantando, in collaborazione con la Stauffer e la Provincia.

© Riproduzione riservata