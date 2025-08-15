Una doppia visita, nel giorno di Ferragosto, da parte del Prefetto Antonio Giannelli, presso le sedi di lavoro dei tutori dell’ordine pubblico che soprattutto in questo periodo festivo sono chiamati a vigilare sulla sicurezza a Cremona e provincia. In questo quadro, stamattina il rappresentante del Governo ha incontrato gli agenti della Polizia di Stato in servizio in Questura e i Carabineri della Caserma santa Lucia.

Nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo scorso mercoledì, erano state passate in rassegna le azioni coordinate finalizzate a potenziare il controllo del territorio da parte di tutte le componenti del sistema della sicurezza, in vista di Ferragosto. Particolare riguardo è stato posto ai comportamenti che più disturbano e creano insicurezza tra la popolazione e che possono essere contrastati tramite le misure di allontanamento (fino al daspo urbano); al tema dei furti nella abitazioni di cittadini in vacanza; alla sicurezza stradale; alla prevenzione degli abusi nella somministrazione di bevande alcoliche.

Grande attenzione viene destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza nei tradizionali luoghi di aggregazione e transito: tratti di competenza del Po, arterie stradali e autostradali di competenza e sono state rafforzate le iniziative di controllo sui comportamenti alla guida scorretti, in particolare l’uso del cellulare.

“Ringrazio vivamente tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per il grande lavoro fatto, che sta alla base dei risultati concreti ottenuti in questo territorio”, aveva affermato Giannelli al termine della riunione. “Lo spirito di squadra, che costantemente ha connotato l’azione dei Vertici, prima ancora che del rispettivo personale, ha permesso di attuare un sistema di controlli originale e molto impegnativo. L’apprezzamento diffuso per quanto fatto ogni giorno in silenzio costituisce ragione per continuare in questa direzione, nella consapevolezza dell’essenzialità di un’attività di servizio svolta a garanzia della sicurezza di tutti”.

