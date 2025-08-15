Ultime News

Nel corso del tempo, il saggio natatorio è diventato una tradizione ormai consolidata per il giorno di Ferragosto: un momento all’insegna del divertimento e della socialità che unisce la Canottieri Eridanea e la Polisportiva Amici del Po.

Un tuffo nelle acque del fiume, partendo dalla zattera della società di via Alzaia, dove si sono ritrovati i partecipanti all’edizione 2025 dell’iniziativa. Assistiti da imbarcazioni e canoe, i nuotatori – molti dei quali dotati di gonfiabili – hanno percorso a nuoto il tratto compreso tra le due canottieri. Nelle parole di Paolo Antonini, presidente degli Amici del Po, l’essenza di questa proposta: “Il saggio natatorio è un modo per riunirsi, trovarsi nuotando. Un’occasione per festeggiare in modo simpatico il Ferragosto”.

Sul ruolo del fiume, risorsa cardine per il territorio e per le realtà promotrici dell’iniziativa: “A noi piace che il Po sia centrale: rappresenta il nostro ‘core business’. Costituisce una risorsa anche in termini di socializzazione tra le persone. Il saggio natatorio delle nostre società è uno degli eventi che ci porterà al clou delle manifestazioni lungo il fiume, ovvero la discesa del Po in programma il 13 e 14 settembre”.

Tra i presenti al saggio, anche i giovani canottieri dell’Eridanea, punto di riferimento per una scuola di canottaggio che, storicamente, è stata una fucina di talenti e campioni di livello assoluto, portando Casalmaggiore a primeggiare a livello nazionale e internazionale. “Indubbiamente – prosegue Silvia Orlandini, presidente della Canottieri Eridanea – questa costituisce un’opportunità di riavvicinamento con il fiume per tanti soci, principalmente frequentatori delle nostre realtà per quanto riguarda la parte ludica. È un’occasione per ribadire l’importanza della tutela delle acque e del fiume Po”.

All’arrivo all’Eridanea, sede della parte conclusiva dell’evento di Ferragosto, è stato organizzato un aperitivo, apprezzato momento conviviale per tutti gli iscritti al saggio natatorio.

