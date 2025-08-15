Una delegazione del Partito Radicale composta da Maria Antonietta Farina Coscioni già parlamentare e presidente dell’Istituto Luca Coscioni, la dirigente di comunità Maria Teresa Molaschi, Gino Ruggeri, cittadino benemerito insignito della Medaglia d’oro Città di Cremona per essersi costituito parte civile al posto del Comune nel processo Tamoil, hanno organizzato una visita ispettiva presso il carcere di Cà del Ferro oggi pomeriggio.

“Considerate le condizioni estreme in cui tutta la comunità penitenziaria versa da tempo – afferma Ruggeri, membro del Consiglio generale del Partito radicale – tra reclusi, tossicodipendenti, malati psichiatrici, disabili, italiani e stranieri sarà una lunga visita con chi, senza pause si trova a convivere e lavorare in condizioni di scarsità di risorse umane

oltre che economiche, dentro una prigione.

“Per difendere lo Stato di diritto, una visita tra le celle, in dialogo, solidarietà e consolazione, a sostegno di tutta la comunità penitenziaria”.

